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  • 07.07.2019 02:03
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 02:04

'ün kuzeyinde araçla saldırı girişimi

'ün kuzeyindeki bir sında, araçla ezme girişimi sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi. polisi ise ayrıntılara yer vermeden yaptığı yazılı açıklamada, saldırının bir tarafından düzenlendiğini duyurdu.

Kudüs'ün kuzeyinde araçla saldırı girişimi

'ün kuzeyindeki bir sında, araçla ezme girişimi sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi. ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'ün kuzeyindeki Hizma kontrol noktası yakınındaki olayda 3'ü asker 5 İsraillinin yaralandığı belirtildi.

Araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı, arama çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı. İsrail polisi ise ayrıntılara yer vermeden yaptığı yazılı açıklamada, saldırının bir tarafından düzenlendiğini duyurdu.


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