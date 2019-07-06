Kudüs'ün kuzeyinde araçla saldırı girişimi

Kudüs'ün kuzeyindeki bir kontrol noktasında, araçla ezme girişimi sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'ün kuzeyindeki Hizma kontrol noktası yakınındaki olayda 3'ü asker 5 İsraillinin yaralandığı belirtildi.
Araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı, arama çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı. İsrail polisi ise ayrıntılara yer vermeden yaptığı yazılı açıklamada, saldırının bir Filistinli tarafından düzenlendiğini duyurdu.
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