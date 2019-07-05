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  • 05.07.2019 11:48
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 12:11

Trump karşıtları bayrağını ateşe verdi

Trump’ın konuşmasını protesto etmek isteyen iki gösterici, Washington’da Amerikan bayrağı yaktı. Göstericiler, “Amerika harika değildir!” ve “Yan bebeğim yan” sloganları attı.

'de dün gerçekleşen 4 Temmuz kutlamaları öncesinde, 'ın önünde hareketli dakikalar yaşandı. üyesi olduğu belirtilen protestocular, Amerikan bayrağını ateşe verdi.

"AMERİKA HARİKA DEĞİLDİR"
ABD Başkanı Trump'ın yapacağı kutlama konuşması öncesinde, konuşmayı dinleyecek olan kalabalığın oldukça yakınında gerçekleşen olayda, bayrak yakan göstericiler Trump destekçilerinin de saldırısına uğradı.

"Amerika harika değildir!" ve "Yan bebeğim yan" sloganları atan göstericilere, görevlileri müdahale etti.

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