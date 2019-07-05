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  • 05.07.2019 12:22
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 12:22

Son dakika: New York-Londra seferini yapan uçak yaptı

New York-Londra seferini yapan uçağı, dün gece nedeniyle ABD'nin Boston kentine yaptı. Airbus tipi uçakta ölen ya da yaralanan olmadı.

Havada büyük panik! Acil iniş yaptı...

Yetkililer, a taşınabilir bir şarj cihazının neden olmuş olabileceğini söyledi.

Airbus tipi uçakta ölen ya da yaralanan olmadı.

217 yolcunun tamamı 'nda güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Yolcuların tahliyesinden sonra uçakta inceleme yapan bomba imha ekipleri, yangının başladığı yerde iki koltuk arasında taşınabilir bir şarj cihazı buldu.

'ten yapılan açıklamada ise uçağın kabindeki duman nedeniyle yaptığı belirtildi.

Boston Logan Uluslararası Havalimanı'na, dün sabah saatlerinde kokpit göstergeleri mekanik arıza uyarısı veren American Airlines'a ait bir yolcu uçağı da acil iniş yapmıştı.

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