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  • 05.07.2019 15:44
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 16:10

Son dakika haberi: 'da pazar yerine düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika... Faryab vilayetinin ilçesinde gerçekleşen havan saldırısında 14 sivil yaşamını yitirdi, 48 sivil yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ve ölü sayısının artacağından endişe duyulduğu belirtiliyor.

Pazar yerine havan mermisi düştü

'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin ilçesindeki pazar yerine isabet etmesi sonucu 14 sivilin öldüğü bildirildi.

Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Kerim Yuriş, basına yaptığı açıklamada, militanların, Hoca Sabzpoş'un merkezindeki pazar yerine birkaç havan mermisi fırlattığını söyledi.

Faryab Devlet Hastanesi Başhekimi Naim Musammim, havan saldırısında 14 sivilin yaşamını yitirdiğini, 48 sivilin yaralandığını açıkladı.

Musammim, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını kaydetti.

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