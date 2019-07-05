Son dakika haberine göre Afganistan'da 5 FETÖ okulunu daha Eğitim Bakanlığı devraldı, böylece ülkedeki tüm FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı.
Ayrıntılar gelecek...
Son dakika haberine göre Afganistan'da 5 FETÖ okulunu daha Eğitim Bakanlığı devraldı, böylece ülkedeki tüm FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı.
Ayrıntılar gelecek...
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