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  • 06.07.2019 07:18
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 07:18

Son dakika haberi: 'de 7.1 büyüklüğünde

Son dakika haberine göre, 'nin Kaliforniya eyaletininde Richter ölçeğine göre 7.1 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ABD'de şiddetli deprem! Son 20 yılın en büyüğü

Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre in merkezi, Kaliforniya eyaletinde yer alan ve Kern ilçesinde yer alan bir Ridgecrest bölgesi.

Bu deprem, son 3 gün içinde gerçekleşen üçüncü deprem olarak kaydedilirken, binlerce artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi.

Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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