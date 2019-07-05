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  • 05.07.2019 19:54
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 19:54

Son dakika... 'ndan flaş "” açıklaması

'ndan flaş açıklaması geldi. Bakanlık Sudan’da yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasından memnuniyet duyduklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bu adımın, Sudan’da istikrarın tesisine ve geçiş sürecinin kapsayıcı bir anlayışla ilerletilmesine katkıda bulunmasını temenni ediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş Sudan” açıklaması

ndan, 'da ile arasında yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasından memnuniyet duyulduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, bu adımın, Sudan'da istikrarın tesisine ve geçiş sürecinin kapsayıcı bir anlayışla ilerletilmesine katkıda bulunması temenni edildi.

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