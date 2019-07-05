Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 06.07.2019 00:01
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 00:02

Rusya’dan kınama: İngilizlerin desteğiyle…

yapılan açıklamada "Cebelitarık yönetiminin, yardımıyla 4 Temmuz'da Panama bayraklı tankeri ele geçirmesini kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Rusya’dan kınama: İngilizlerin desteğiyle…

yapılan açıklamada "Cebelitarık yönetiminin, yardımıyla 4 Temmuz'da Panama bayraklı tankeri ele geçirmesini kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Rusya, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin 'a ait petrol tankerini alıkoymasını kınadı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tankerin, İran ve 'deki durumu kötüleştirmek için alıkonulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Cebelitarık yönetiminin, İngiltere Deniz Kuvvetlerinin yardımıyla 4 Temmuz'da Panama bayraklı tankeri ele geçirmesini kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriRusya’dan kınama: İngilizlerin desteğiyle…
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri