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  • 05.07.2019 14:19
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 14:19

Rus savaş gemisi yola çıktı: 'e gidiyor!

'ndan geçen 'na ait, 148 borda numaralı 'Orsk' adlı savaş gemisi ile borda numaralı 'Prof. ' adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü 'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi yola çıktı: Akdeniz'e gidiyor!

'nden saat 10.00'da 'na giriş yapan, 'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı'Orsk' adlı savaş gemisi ile borda numaralı 'Prof. ' adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek önlerine ulaştı.

İlk olarak, güvertesinde askerlerin bulunduğu savaş gemisi 'Orsk' Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçti. Ardından da SB-565 borda numaralı 'Prof. Nikolay Muru' adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü geçiş yaptı.

Oldukça hızlı seyreden Rus savaş gemisi 'Orsk', ve kurtarma gemisi 'Prof. Nikolay Muru' önce Ege Denizi'ne açılacak, ardından da 'e doğru yol alacak.

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