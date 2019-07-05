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  • 05.07.2019 16:38
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 16:38

Genel Sekreteri 'yı açık açık uyardı: Zaman daralıyor

Genel Sekreteri Jens , Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler () Antlaşması'nın tehlike altında olduğunu belirterek, "Zaman daralıyor, 'ya antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi için çağrımızı yineliyoruz" dedi.

NATO'dan Rusya'ya uyarı: Zaman daralıyor!

'de düzenlenen - Konseyinin ardından basına açıklamalarda bulunan , görüşmelerin kolay geçmediğini ancak gerginliğin arttığı bu dönemde gerekli olduğunu bildirdi.

NATO-Rusya Konseyinin bu yıl ikincisinin gerçekleştiğini anımsatan Stoltenberg, bugün görüşülen konular arasında , Antlaşması ve şeffaflık olduğunu açıkladı.

Stoltenberg, Ukrayna'nın doğusundaki güvenlik durumunun, Minsk Anlaşması'nın ve Azak Denizi'nin gündeme geldiğini aktararak, "NATO müttefikleri, Rusya'ya Ukraynalı mürettabat ve gemileri serbest bırakması çağrısını yineledi" diye konuştu.

"ZAMAN DARALIYOR"
Rusya'nın INF Antlaşması'nın yükümlülüklerini yerine getireceğine dair herhangi bir sinyal vermediğinin altını çizen Stoltenberg, "Antlaşma tehlike altında, zaman daralıyor, Rusya'ya antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi için çağrımızı yineliyoruz" vurgusunu yaptı.

Stoltenberg, Rusya'nın istemesi durumunda çok kısa sürede antlaşmayı tekrar geçerli kılabileceğini ancak mevcut durumun INF'nin kurtarılamayacağına işaret ettiğini söyledi.

INF Antlaşması'nın olmadığı bir dünya için hazırlık yapılması gerektiğine dikkati çeken Stoltenberg, "Rusya, antlaşmayı ihlal etmesinin bir maliyeti olacağını bilmeli" değerlendirmesinde bulundu.

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