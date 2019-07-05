Adalet Bakanlığı, cezaevindeki Kerimova'nın sağlık durumu ve yurt dışındaki mal varlığının ülkeye iadesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kerimova'nın mal varlığının ülkeye iadesine ilişkin müzakere ve çalışmaların ulusal ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak hükümet düzeyinde sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Bu mal varlıklarına yabancı ülke makamlarınca el konulduğu için malların iadesi Kerimova'nın veya aile üyelerinin kontrolünde değildir." ifadesine yer verildi.