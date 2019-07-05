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  • 06.07.2019 00:44
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 00:53

Merhum Cumhurbaşkanı 'un kızı Gülnara Kerimova'nın 1,2 milyar dolarına el mi konuldu?

Özbekistan , merhum Cumhurbaşkanı 'un kızı Gülnara Kerimova'nın yurt dışındaki mal varlığının iadesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti. Özbek mahkemesi tarafından Aralık 2017'de yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık, ticaret ve gümrük kurallarını ihlal etmek suçlamalarından 10 yıl hapse mahkum edilen Gülnara Kerimova'nın ceza süresi, haksız elde ettiği gelirleri ve devlete verdiği zararı geri ödemeyi kabul etmesiyle Temmuz 2018'de 5 yıla indirilmiş ve cezası ev hapsine çevrilmişti.

Adalet Bakanlığı, cezaevindeki Kerimova'nın sağlık durumu ve yurt dışındaki mal varlığının ülkeye iadesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kerimova'nın mal varlığının ülkeye iadesine ilişkin müzakere ve çalışmaların ulusal ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak hükümet düzeyinde sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Bu mal varlıklarına yabancı ülke makamlarınca el konulduğu için malların iadesi Kerimova'nın veya aile üyelerinin kontrolünde değildir." ifadesine yer verildi.

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