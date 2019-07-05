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’un 6. eşi firar güzergahı ortaya çıktı

’un 6. eşi , ’ye kaçtı. Firar güzergahı ise ortaya çıktı. Dubai, Lübnan ve Güney Kıbrıs üzerinden ’ya ulaştı. ile temasa geçerek sığınma pazarlığı yaptı.

Hayat yolu!
Dünya, Dubai'den kaçan 'ya (45), kilitlendi. Prenses'in 'ye firar güzergahı deşifre edildi. Haya, Birleşik Arap Emirlikleri () Başbakanı ve 'un 6. eşiydi. Maktum'un geçen yıl Dubai'den kaçarken yakalanan kızı Latife'nin işkence gördüğünü öğrenen Haya, aynı şeyleri yaşamaktan korkup kaçış planını hayata geçirdi. Haya, bir Alman diplomatın yardımıyla 'ya firar etti. Sığınma istedi. İngiliz basını, "Can güvenliğim yok" diyen Haya'nın, "Mahkum, 104 ABD'liye her ay yüklü miktarda para ödüyor. Sığınma başvurum kabul edilirse, ABD'lilerin adını veririm" dediği iddia edildi.

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