Dünya, Dubai'den kaçan Prenses Haya'ya (45), kilitlendi. Prenses'in İngiltere'ye firar güzergahı deşifre edildi. Haya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Şeyhi Maktum'un 6. eşiydi. Maktum'un geçen yıl Dubai'den kaçarken yakalanan kızı Latife'nin işkence gördüğünü öğrenen Haya, aynı şeyleri yaşamaktan korkup kaçış planını hayata geçirdi. Haya, bir Alman diplomatın yardımıyla Londra'ya firar etti. Sığınma istedi. İngiliz basını, "Can güvenliğim yok" diyen Haya'nın, "Mahkum, 104 ABD'liye her ay yüklü miktarda para ödüyor. Sığınma başvurum kabul edilirse, ABD'lilerin adını veririm" dediği iddia edildi.
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