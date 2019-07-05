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  • 05.07.2019 09:57
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 10:03

açıklarında helikopter düştü! Milyarder madenci hayatını kaybetti

Karayipler'de yer alan açıklarında helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden birisinin milyarder madenci olduğu öğrenildi.

Helikopter denize çakıldı! Ünlü iş adamı öldü

polisinden yapılan açıklamaya göre, 7 Amerikalıyı ABD'nin Florida eyaletine taşıyan bir helikopter, Bahamalar'daki Grand Cay adasından kalkış yaptıktan kısa süre sonra radardan kayboldu.

Yetkililer ile yerel halk, adanın yaklaşık 3 kilometre açığında helikopterin düştüğü yeri tespit etti.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Polis, da helikopterdeki 4 kadın ve 3 erkeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ÖLENLER ARASINDA ÜNLÜ İŞ ADAMI DA VAR
ABD'nin Batı Virginia eyaletinden yayın yapan "The Register-Herald" gazetesi, kazada yaşamını yitirenlerden birisinin "madencilik sektöründe milyarder girişimci", "kömür kralı" ve "hayırsever" olarak nitelendirdiği işadamı olduğu bilgisini paylaştı.

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