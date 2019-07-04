Washington Post'un makalesini yayımladığı Cemil Bayık ABD'nin terör listesinde

Washington Post gazetesinin makalesine yer verdiği terör örgütü PKK elebaşılarından Cemil Bayık, ABD Dışişleri Bakanlığının "Adalet için Ödül" adlı Terörle Mücadele Ödül Programında başına ödül koyulmuş teröristler listesinde bulunuyor.

Programın internet sitesindeki bilgilere göre, ABD devleti Bayık'ın yakalanmasını sağlayacak bilgileri verenlere 4 milyon dolara kadar para ödülü vadediyor.

"PKK'NIN ÖNEMLİ LİDERLERİ"

Programın sosyal medya hesabında 6 Kasım 2018'de paylaşılan mesajda, Bayık'ın yanı sıra PKK'nın diğer elebaşılarından Murat Karayılan ve Duran Kalkan'ın yakalanması için bilgi sağlayanlara da ödül verileceği belirtilmişti.

Mesajda, "PKK'nın önemli liderleri. Bilgi sağlayanlara ödeme imkanı olabilir. Yüzde 100 gizlilik garantisi. Yaşadığınız yer değiştirilebilir." ifadesi kullanılmıştı.

Mesajda fotoğrafları yer alan Karayılan için 5 milyon dolar, Bayık için 4 milyon dolar, Kalkan için 3 milyon dolara kadar ödül verilebileceği hatırlatılmıştı.

100'DEN FAZLA KİŞİYE 150 MİLYON DOLAR ÖDEME

"Adalet için Ödül" programı, ABD Dışişleri Bakanlığının Diplomatik Güvenlik Bürosu tarafından yönetiliyor. Programın hedefi, "uluslararası teröristleri adalet önüne getirmek ve ABD kişilerine veya varlıklarına karşı uluslararası terör eylemlerini önlemek" olarak açıklanıyor. Program kapsamında ABD vatandaşlarına veya varlıklarına karşı uluslararası eylemler planlayan, icra eden, yardımcı olan veya teşebbüs eden kişilerin özellikle tutuklanmasına veya mahkumiyetine yol açan veya ilk etapta bu tür eylemlerin olmasını engelleyen bilgi getirerek önemli bir terörist liderinin kimliğinin veya yerinin belirlenmesine veya terörizm finansmanının bozulmasına neden olan bilgiyi sağlayanlara ABD Dışişleri Bakanı tarafından ödül verilmesi için yetki öngörülüyor.

Programın 1984 yılında başlamasından bu yana, ABD hükümeti teröristlerin hapsedilmesi veya dünya genelinde uluslararası terör eylemlerinin önlenmesini sağlayacak somut bilgiler veren 100'den fazla kişiye 150 milyon doları aşan ödeme yaptı.

DEAŞ LİDERİ İÇİN 25 MİLYON DOLAR ÖDÜL

"Adalet için Ödül" programının tabi olduğu kanun Amerikalıları hedef alan teröre yönelik olmakla birlikte, programın internet sitesindeki bilgilerde, ABD'nin bu tür bilgileri vatandaşları risk altında olan diğer ülkelerle de paylaştığı belirtiliyor.

Söz konusu programdaki teröristler listesinde en üst sırada DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi, El Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri bulunuyor. Bu iki kişi için 25 milyon dolara kadar ödül vadediliyor.

Ayrıca, El Kaide, Eş-Şebab, Hakkani, Boko Haram, Hizbullah ve DEAŞ gibi örgütlerin üst kadrolarında yer alan kişiler için de 5 ila 10 milyon dolar arasında değişen ödüller verilebileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE SERT TEPKİLER

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, terör örgütü PKK'nın elebaşı Cemil Bayık'ın yazısını yayımlayan Washington Post gazetesine tepki gösterdi.

Büyükelçi Kılıç, konuya ilişkin Twitter'dan yazılı bir açıklama yaptı. Kılıç, açıklamasında PKK'nın; 40 bin cana mal olan, Türkiye, ABD, NATO ve Avrupa Birliği ülkeleri tarafından terör örgütü olarak tanınmasına vurgu yaparak, "Bu gerçekleri görmezden gelerek ABD tarafından aranan PKK'nın kana susamış liderlerine sayfalarını açan Washington Post gazetesi, gazetecilik mesleğini dibe vurdurttu." ifadesini kullandı.

Terör örgütü lideri Bayık'a gazetede söz verilmesini, "Türk milletine ve PKK terör örgütünün kurbanı olan on binlerce masum erkek, kadın ve çocuğa hakaret" olarak tanımlayan Kılıç, "ABD Yüksek Yargısının, terör örgütünün şiddet içermeyen faaliyetlerine bile destek verilmesini, ABD'deki anti-terör kurallarını çiğnemek olarak görmesi de dikkate alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

BİR TEPKİ DE DIŞİŞLERİNDEN

Dışişleri Bakanlığı, Washington Post gazetesinin, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık'ın yazısını yayımlamasına tepki göstererek, "ABD dahil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan, on binlerce masum insanı hunharca katletmiş olan PKK'nın elebaşlarından biri, bugün Washington Post gazetesini kullanarak alenen terör propagandası yapmıştır." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından Washington Post gazetesinin, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık'ın yazısını yayımlamasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD dahil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan ve onbinlerce masum insanı hunharca katletmiş olan PKK'nın elebaşlarından Bayık'ın, Washington Post gazetesini kullanarak alenen terör propagandası yaptığı bildirildi.

İBRAHİM KALIN'NDAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, Washington Post gazetesinin bugünkü nüshasında, terör örgütü PKK'nın elebaşı Cemil Bayık'ın yazısını yayımlamasını, büyük bir skandal olarak değerlendirdi.

İbrahim Kalın, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde olan ve ABD yönetiminin başına ödül koyduğu bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, açıkça terör propagandası yapmakta ve ABD yasalarını da çiğnemektedir. Bunun basın ve ifade özgürlüğü ile izah edilmesi mümkün değildir. Bu durum, El-Kaide yahut DEAŞ terör örgütünün bir mensubuna gazete yazısı yazdırmaktan farksızdır. Bir terör örgütünün başını Kürtlerin temsilcisi gibi göstermek, her şeyden önce Kürtlere yapılmış bir hakarettir. Türkiye, terörün her türüne ve onun destekçilerine karşı kararlılıkla mücadele vermeye devam edecektir."

"İKİ YÜZLÜ UYGULAMANIN YENİ VE VAHİM BİR ÖRNEĞİ"

Bu yayınla, uluslararası toplumun terörizmle mücadelede en temel taahhüdü olan "terörizmin teşvik edilmesinin önlenmesi" ilkesinin ağır biçimde ihlal edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması elzemdir. PKK'nın terör propagandasına alet olan ve DEAŞ, El Kaide ile diğer terör örgütleri konusunda sergilenen duyarlılıkla bağdaşmayan bu yaklaşım, terörle mücadelede iki yüzlü uygulamanın yeni ve vahim bir örneğidir."