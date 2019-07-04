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  • 04.07.2019 15:51
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 15:51

Son dakika: İlk kafilesi 'a ulaştı

ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adaylarını taşıyan ilk uçak 'ın Medine kentine ulaştı. ilk olan 'dan gelen hacı adayları, Medine'deki E'nından ülkeye giriş yaptı.

İlk hac kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı

ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adaylarını taşıyan ilk uçak 'ın Medine kentine ulaştı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan'a ulaşan ilk olan 'dan gelen hacı adayları, Medine'deki E'nından ülkeye giriş yaptı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Rahmet mevsimi olan bu dönemde hac için misafirlerimizi tam kapasiteyle ve tüm gücümüzle karşılamaya hazırız." denildi.

Açıklamada ayrıca hacı adaylarının karşılanması için Medine Emir Muhammed Bin Abdulaziz ve Cidde havalimanlarında geliş yönünde toplam 14 pistin açık tutulacağı ifade edildi.

GEÇEN YIL HAC İBADETİ İÇİN 2 MİLYON 371 BİN 675 KİŞİ

Medine'deki Emir Muhammed Bin Abdulaziz Havalimanı her yıl hac mevsiminde günde yaklaşık 45 bin nı karşılarken, bu sayı Cidde'deki Kral Abdülaziz Havalimanı'nda günde 48 bine ulaşıyor.

Suudi Arabistan makamları, geçen yıl hac ibadetini yerine getirmek için bu ülkeye 2 milyon 371 bin 675 kişinin geldiğini duyurmuştu.

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