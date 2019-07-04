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  • 04.07.2019 12:06
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 12:06

Son dakika haberi: uçağı üzerinde radardan kayboldu

Uçuş kayıtları, sınırına yaklaşan bir uçağının radardan kaybolduktan 1,5 saat sonra ortaya çıktığını gösteriyor. Uçağın ’deki bir askeri üsten havalandığı, radardan kaybolduğu saatler içerisinde nereye gittiği konusunda bir bilgi olmadığı belirtildi.

ABD uçağı Akdeniz üzerinde radardan kayboldu

Dünya genelinde uçuş takibi yapan ADDS-B-EXCHING web sitesine göre, bir Boeing P-8 Poseidon gözlem uçağı üzerinden hava sahasına yaklaştı.

Uçak, Suriye'ye 16 kilometre kaldığı anda radar ekranından kayboldu.

P-8 Poseidon, yaklaşık 1,5 saat sonra ortaya çıktı.

Uçağın Akdeniz'deki bir askeri üsten havalandığı, radardan kaybolduğu 1,5 saat içerisinde nereye gittiği konusunda bir bilgi olmadığı belirtildi.

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