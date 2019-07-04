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  • 04.07.2019 11:59
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 11:59

Son dakika: savaş uçağı Florida'yı bombaladı

Hava Kuvvetleri’ne ait taarruz uçağı II, kuşun çarpması nedeniyle taşıdığı eğitim bombaları ’ne attı. Bombaların henüz bulunmadığı belirtilirken, olayda yaralanan olup olmadığına dair bir bilgi ise verilmedi.

ABD savaş uçağı Florida'yı bombaladı

'nin Georgia Eyaleti'ndeki Moody hava üssünden eğitim uçuşu için havalanan II savaş uçağı, 'nin Suwannee Springs yerleşimi yakınlarında kuş sürüsüne çarpınca eğitim amacıyla kullanılan ve her biri 11 kilogramın üzerinde ağırlıktaki üç BDU-33eğitim bombasını düşürdü.

Söz konusu eğitim bombaları 226 kilogramlık M1a-82 bombalarının taklidi olarak kullanılıyor.

Moody hava üssünden yapılan açıklamada, taklit bombaların "yanlışlıkla"atıldığı belirtilerek mühimmatın düşük miktarda patlayıcı taşıdığı bu yüzden bulunması durumunda mühimmata dokunulmaması gerektiği yönünde uyarıda bulunuldu.

Bombaların henüz bulunmadığı belirtilirken, olayda yaralanan olup olmadığına dair bir bilgi ise verilmedi.

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