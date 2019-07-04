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  • 05.07.2019 01:54
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 01:54

Saddam'a idam hükmü veren yargıç öldü

'ın 'e idam hükmü veren 'in, hayatını kaybettiği bildirildi. , mahkemede Saddam Hüseyin'e yönelik idam kararını açıklamıştı.

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