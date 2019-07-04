Saddam'a idam hükmü veren yargıç öldü

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e idam hükmü veren Yargıç Rauf Reşid'in, hayatını kaybettiği bildirildi. Irak yerel basınında yer alan haberlere göre, Kürt kökenli Reşid, Süleymaniye kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Iraklı Yargıç Reşid, mahkemede Saddam Hüseyin'e yönelik idam kararını açıklamıştı.
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