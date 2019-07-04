Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Şeyhi Maktum'un (69) eşi Prenses Haya'nın (45) kaçması, gündemi değiştirdi. Haya, Maktum'un 6 eşinden biriydi. Eşinden kaçan Haya, Almanya'dan sonra Londra'ya geçti. Dubai Şeyhi, eşinin iadesini istedi. Haya'nın BAE'ye iade edilme korkusu yaşadığı öğrenildi. "Can güvenliğim yok" diyen ve kaçırılma korkusu yaşayan Prenses'in, İngiltere'ye sığınma talebinde bulunduğu öğrenildi. 2 ülke arasında kriz yaşanabileceği belirtildi. Haya'nın geçen yıl BAE'den kaçmaya çalışırken yakalanan Maktum'un kızı Latifa'nın yaşadığı kabusu öğrendikten sonra kaçma kararı aldığı iddia edildi.



KORKUNÇ BİRİ

Maktum'dan kaçıp Londra'ya sığınan Prenses Haya'nın BAE'ye iade edilmekten korktuğu bildirildi. Prenses Haya'nın terk ettiği eşi Maktum için "O korkunç biri. Öyle ki 23 çocuğundan 20'sini yolda görse tanımaz" dediği öğrenildi.​









ALTIN VURUŞ

BAE'nin Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed El Kasımi'nin oğlu Veliaht Prens Halid El Kasımi (39), İngiltere'deki lüks evinde uyuşturucu partisi verdi. Uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti. Sharjah'ta 3 gün yas ilan edildi. Kasımi, dün toprağa verildi. Veliaht Prens'in ağabeyi de 1999'da İngiltere'de aşırı dozda eroinden 24 yaşında can vermişti.