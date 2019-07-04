Bugünkü
Takvim

Dünyanın en belli oldu

'Paşa'port!
Dünyanın en açıklandı. Listenin zirvesinde 189 ülkeye vizesiz girilebilen Singapur ve Japonya ları yer aldı. Listenin ikinci sırasını da 187 ülkeye vizesiz girme imkanına sahip Almanya, Finlandiya ve Güney Kore paylaştı. 110 ülkeye vizesiz girilebilen pasaportu ise geçen yıla göre iki sıra gerileyerek 53'üncü oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriDünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri