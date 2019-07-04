Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Listenin zirvesinde 189 ülkeye vizesiz girilebilen Singapur ve Japonya pasaportları yer aldı. Listenin ikinci sırasını da 187 ülkeye vizesiz girme imkanına sahip Almanya, Finlandiya ve Güney Kore paylaştı. 110 ülkeye vizesiz girilebilen Türkiye pasaportu ise geçen yıla göre iki sıra gerileyerek 53'üncü oldu.
- Dünya
- 04.07.2019
- Gazete
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
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