Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin Sıçuan eyaletine bağlı Yibin kentinin Gong ilçesinde 5,6 şiddetinde deprem kaydedildiğini duyurdu.

Yerin 8 kilometre altında gerçekleşen sarsıntıda, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.