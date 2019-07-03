Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin Sıçuan eyaletine bağlı Yibin kentinin Gong ilçesinde 5,6 şiddetinde deprem kaydedildiğini duyurdu.
Yerin 8 kilometre altında gerçekleşen sarsıntıda, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin Sıçuan eyaletine bağlı Yibin kentinin Gong ilçesinde 5,6 şiddetinde deprem kaydedildiğini duyurdu.
Yerin 8 kilometre altında gerçekleşen sarsıntıda, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
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