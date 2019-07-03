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  • 04.07.2019 07:06
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 07:06

Son dakika: 'de 5,6 büyüklüğünde

Son dakika haberi... 'in güneybatısında 5,6 büyüklüğünde meydana geldiği bildirildi. Yerin 8 kilometre altında gerçekleşen sarsıntıda, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Çin'de korkutan deprem

Ağları Merkezi, ülkenin Sıçuan eyaletine bağlı Yibin kentinin Gong ilçesinde 5,6 şiddetinde deprem kaydedildiğini duyurdu.

Yerin 8 kilometre altında gerçekleşen sarsıntıda, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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