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  • 03.07.2019 14:46
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 14:53

lideri Putin'den dikkat çeken ve Erdoğan açıklaması

Devlet Başkanı , 'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın da aralarında bulunduğu büyükelçilerin güven mektuplarını sundukları törende yaptığı açıklamada, ülkesinin Türkiye ile partnerliğinin stratejik düzeyde olduğunu, Cumhurbaşkanı 'la sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.

Putin'den dikkat çeken Erdoğan açıklaması

Devlet Başkanı , Kremlin'deki Aleksandrovskiy salonunda bugün gerçekleştirilen törenle yeni 18 büyükelçinin güven mektuplarını aldı.

Görevine 14 Ocak 2019'da başlayan 'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da büyükelçiler arasında bulundu.

Törende konuşan Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki partnerliği stratejik düzeyde olduğunu, Cumhurbaşkanı 'la sürekli temas halinde olduklarını kaydetti.

Türkiye ile Akkuyu nükleer santrali ve Türk Akım boru hattı gibi önemli projelerin hayata geçirildiğini belirten Putin "Birçok başka ilginç projemiz ve ortak girişimimiz var. Rusya ile Türkiye'nin 'deki durumu normalleştirmeye ve barış sürecinin başlatılmasına yönelik koordine çabaları, uluslararası istikrar için önemli bir faktör" dedi.

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