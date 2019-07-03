Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'deki Aleksandrovskiy salonunda bugün gerçekleştirilen törenle yeni 18 büyükelçinin güven mektuplarını aldı.

Görevine 14 Ocak 2019'da başlayan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da büyükelçiler arasında bulundu.

Törende konuşan Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki partnerliği stratejik düzeyde olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sürekli temas halinde olduklarını kaydetti.





Türkiye ile Akkuyu nükleer santrali ve Türk Akım boru hattı gibi önemli projelerin hayata geçirildiğini belirten Putin "Birçok başka ilginç projemiz ve ortak girişimimiz var. Rusya ile Türkiye'nin Suriye'deki durumu normalleştirmeye ve barış sürecinin başlatılmasına yönelik koordine çabaları, uluslararası istikrar için önemli bir faktör" dedi.