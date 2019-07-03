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  • 03.07.2019 11:32
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 11:36

lerinin 'ye teslimatını tamamladı

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'e bağlı Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy, 'ye üç adet Ka-32A11BC tipi çok amaçlı helikopterlerin ihracına yönelik geçen yıl imzalanan sözleşme kapsamında teslimatın tamamlandığını söyledi.

Rusya duyurdu: Türkiye'ye teslimat tamamlandı
Boginskiy, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada Ka-32A11BC tipi çok amaçlı helikopterlerin 'ye ihracına yönelik sözleşmenin geçen yıl imzalandığını anımsattı.

Sözleşmenin bu yıl yerine getirildiğini belirten Boginskiy, "Ka-32A11BC tipi çok amaçlı helikopterlerin ihracına yönelik geçen yıl imzalanan sözleşme kapsamında teslimat tamamlandı. Şu anda Türkiye'ye yeni teslimatları istişare ediyoruz." dedi.



Yangınla mücadele, arama ve kurtarma görevlerinde kullanabilen Ka-32A11BC tipi helikopterler aynı zamanda inşaat işlerinde de görev alabiliyor.

Boginskiy, bir süre önce AA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savaş helikopteri üretiminde başarılı deneyimlere sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'de üretilen parçaları kullanarak Rus helikopterleri üretebiliriz. olarak Türkiye ile ortak helikopter üretimini de ihtimal dahilinde görüyoruz." demişti.

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