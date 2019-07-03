İtalya'da Stromboli Yanardağı'nda art arda patlamalar 1 kişi öldü

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası bölgesindeki Eolie Adaları'nda bulunan Stromboli Yanardağı'nın aktif hale geçtiği ve bölgede bulunan bir kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.





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