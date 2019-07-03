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  • 03.07.2019 11:28
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 11:35

Dünya bu baskını konuşuyor! Binlerce polis ve askerle...

'da ülkenin kuzeyinde bulunan Buenos Aires bölgesindeki kaçak altın madenine binlerce asker ve polisle müdahalede bulunuldu. Baskın sonrası maden polis ve askerlerce kontrol altına alınırken kaçak madencilerin tahliyesinin sorunsuz şekilde sürdüğü açıklandı.

Ekvador'da hükümet, ülkenin kuzeyindeki Buenos Aires bölgesinde, 2017'de altın keşfedilmesinin ardından ortaya çıkan kaçak madene binlerce asker ve polisle müdahalede bulundu.

İçişleri ve Polis Bakanı Maria Paula Romo, altın madeni çevresinde suç oranının artması ve sorunun büyüklüğünün polis müdahalesini zorunlu kıldığını belirtti. Romo, 2 bin 400 polis ve askerin Buenos Aires bölgesinin 95 kilometre kuzeyindeki madenin kontrolü aldıklarını kaydetti.

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