Dünya bu baskını konuşuyor! Binlerce polis ve askerle...

Ekvador'da hükümet, ülkenin kuzeyindeki Buenos Aires bölgesinde, 2017'de altın keşfedilmesinin ardından ortaya çıkan kaçak madene binlerce asker ve polisle müdahalede bulundu.

İçişleri ve Polis Bakanı Maria Paula Romo, altın madeni çevresinde suç oranının artması ve sorunun büyüklüğünün polis müdahalesini zorunlu kıldığını belirtti. Romo, 2 bin 400 polis ve askerin Buenos Aires bölgesinin 95 kilometre kuzeyindeki madenin kontrolü aldıklarını kaydetti.