Ivanka Trump, zirve kapsamında "Kadınların Güçlendirilmesi" adlı özel konferansta konuşmacı olarak yer aldı. Ivanka, konuşmasında babası Donald Trump'ın kadın hakları ve kadınların güçlendirilmesi konusundaki yoğun çalışmalarına dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise tartışma konusu oldu.

Görüntüde Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde arasında bir konuşma gerçekleşiyor. Ivanka Trump'ın ise dört lider arasında geçen diyaloğa katılmaya çalıştığı, ancak liderlerin dikkate almadığı gözden kaçmadı. Ivanka'nın bu görüntüsü sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.



Sosyal medya kullanıcıları, "Şükran Günü'nde yetişkin masasına oturmaya çalışan küçük bir çocuk gibi duruyor", "Lagarde'ın yüzüne bakın… Neden buradasın ve ne konuşuyorsun der gibi", "Onun bu konuşmada yeri yok" gibi yorumlar yaptı.