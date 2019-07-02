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  • 02.07.2019 11:08
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 11:08

Sohbete dahil olamayan alay konusu oldu!

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için 'nın Osaka kentine giden ABD Başkanı 'ın heyetindeki isimlerden biri olan kızı 'ın liderlerle konuşmaya çalıştığı video alay konusu oldu.

Ivanka alay konusu oldu!

, zirve kapsamında "Kadınların Güçlendirilmesi" adlı özel konferansta konuşmacı olarak yer aldı. Ivanka, konuşmasında babası 'ın kadın hakları ve kadınların güçlendirilmesi konusundaki yoğun çalışmalarına dikkat çekti.

da paylaşılan bir görüntü ise tartışma konusu oldu.

Görüntüde Kanada Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde arasında bir konuşma gerçekleşiyor. Ivanka Trump'ın ise dört lider arasında geçen diyaloğa katılmaya çalıştığı, ancak liderlerin dikkate almadığı gözden kaçmadı. Ivanka'nın bu görüntüsü sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

Sosyal medya kullanıcıları, "Şükran Günü'nde yetişkin masasına oturmaya çalışan küçük bir çocuk gibi duruyor", "Lagarde'ın yüzüne bakın… Neden buradasın ve ne konuşuyorsun der gibi", "Onun bu konuşmada yeri yok" gibi yorumlar yaptı.

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