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  • 02.07.2019 20:47
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 20:47

Rusya'dan flaş açıklaması: Bölge için tehlike oluşturuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın, 'in 'ye yönelik son hava saldırılarından dolayı derin endişe duyduğunu belirterek, "İsrail'in saldırıları, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ederken, bölge istikrarına tehlike oluşturuyor." dedi.

Rusya'dan flaş İsrail açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya​ Zaharova, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'in 'ye yönelik yaptığı son hava saldırılarını değerlendirdi.

Saldırılardan dolayı derin endişe duyduklarını dile getiren Zaharova, "İsrail'in saldırıları, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ederken, bölge istikrarına tehlike oluşturuyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in savaş uçaklarının, Suriye'de rejiminin kontrolündeki bölgelere hava saldırısı düzenlediği iddia edilmişti.

Saldırılarda en az 4 sivilin hayatını kaybettiği, 21 sivilin yaralandığı öne sürülmüştü.

İsrail makamları ise konuya ilişkin yorum yapmamıştı.

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