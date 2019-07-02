Rusya'da facia! Denizaltıda yangın çıktı ölüler var

Rusya'da bir derin denizaltıda çıkan yangın faciaya yol açtı.
Savunma Bakanlığı, Rus sularında araştırma yapan araçtaki 14 denizcinin öldüğünü açıkladı.
Açıklamada, söz konusu aracın deniz dibinde ordu için araştırma yürüttüğü vurgulandı.
Rusya'da bir derin denizaltıda çıkan yangın faciaya yol açtı.
Savunma Bakanlığı, Rus sularında araştırma yapan araçtaki 14 denizcinin öldüğünü açıkladı.
Açıklamada, söz konusu aracın deniz dibinde ordu için araştırma yürüttüğü vurgulandı.
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