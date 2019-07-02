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  • 02.07.2019 17:06
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 17:06

'da facia! Denizaltıda yangın çıktı ölüler var

'da bir denizaltıda çıkan yangın sonrası denizaltının içinde bulunan 14 kişi öldü. Açıklamayı Rusya Savunma Bakanlığı yaparken, söz konusu aracın deniz dibinde ordu için araştırma yürüttüğü vurgulandı.

Rusya'da facia! Denizaltıda yangın çıktı ölüler var

'da bir derin denizaltıda çıkan yangın faciaya yol açtı.

Savunma Bakanlığı, Rus sularında araştırma yapan araçtaki 14 denizcinin öldüğünü açıkladı.

Açıklamada, söz konusu aracın deniz dibinde ordu için araştırma yürüttüğü vurgulandı.

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