Uluslararası krizlerin etkisiyle sene içinde yükselen dolar kurunu kendine silah edinen kriz lobisinin, özellikle seçim dönemlerinden önce Türkiye'ye karşı yayınladığı yanlış raporlar ve açıklamalarla Türk lirasına zarar verme çabaları, piyasalara sağlanan finans destekleri, Merkez Bankası'nın önlemleri gibi adımlarla teker teker savuşturuldu. Türkiye-ABD ilişkilerinde esen Japonya baharı doları düşürürken, borsayı yükseltti. G-20'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme sonrası Türkiye piyasalarında oluşan olumlu hava devam ediyor.

DOLAR SERT DÜŞTÜ

Dolar/TL kuru ise G20 zirvesi sonrasında 5.77'den 5.63'e gerileyerek, 11 Nisan sonrası en düşük seviyeyi gördü. Dün Türk lirası, hem küresel piyasalardaki yükseliş hem de Trump – Başkan Erdoğan görüşmesi sonrası en çok değer kazanan gelişen ülke parası oldu. Türkiye'nin gösterge tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 43 baz puan düşüşle yüzde 19.25'ten ve 10 yıllık tahvil faizi yüzde 16.35'ten işlem gördü. Öte yandan Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri de değer kazandı. Tradeweb verilerine göre, Türkiye'nin 2030 vadeli tahvili bir sentten fazla artışla 133.588'e yükselerek mart ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

BORSA ÜÇ AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Son 2 aydır dolar karşısında değer kazancını kademeli olarak artıran Türk lirası, yılın ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yaptı. Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 zirvesinde yapılan görüşmelerin etkisiyle dolar hızlı bir düşüş yaşadı. G20'de ABD Başkanı Trump ve Başkan Erdoğan'ın S-400 konusundaki görüşmeleri yaptırım riskini azalttı ve TL varlıklar haftaya yükselişle başladı. ABD-Çin arasında müzakerelere devam kararının alınması, küresel piyasalarda da yükseliş yaşanmasıyla, bugün BIST 100 100.341,64 puana kadar yükselerek 26 Mart'tan bu yana ilk defa 100 bin puanın üzerine çıktı.

ALTIN FİYATLARI AŞAĞI YÖNLÜ

Piyasalarda yaşanan bu gelişmelerle altın fiyatlarında da azalış trendi görülmeye başlandı. Haftayı 265 liradan kapatan 24 ayar külçe altının gramı 251 liraya kadar geriledi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 413 liradan alıcı buluyor.

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU KIRILDI

Haziran'da ihracat bir önceki yıla göre yüzde 14.86 azalarak 1 milyar 597 milyon dolar, ithalat yüzde 22.81 azalarak 15.1 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılı haziran ayında % 69,69 iken, 2019 yılı haziran ayında % 76,87 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 6 ayında ihracat yüzde 2,18 artışla 88,2 milyar dolar oldu. Yılın ilk 6 ayında ithalat yüzde 20,34 düşüşle 102,2 milyar dolar oldu. Yılın ilk 6 ayında dış ticaret açığı yüzde 66,7 düşüşle 13,96 milyar dolar oldu. Yılın ilk 6 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86,3 oldu.

PERAKENDE FİYATLAR AZALDI

Piyasalardaki güçlü toparlanmanın etkisiyle, perakende fiyatlarda da düşüş gerçekleşti. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da, haziranda perakende fiyatlarda yüzde 0,98'lik, toptan fiyatlarda ise yüzde 2,09'luk düşüş kaydedildi.

MERKEZ BANKASI'NDAN İNDİRİM BEKLENİYOR

Ekonomi yönetimi tarafından reel sektörün elini rahatlatacak teşvikler gelmeye devam ederken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Merkez Bankası da piyasaları rahatlatacak kararları peş peşe açıkladı. BDDK kredi kartıyla alışverişlerde taksit sınırını artırırken, kart borcu asgari ödeme oranını yüzde 30'a düşürmüştü. Merkez ise geçen ay faizleri değiştirmedi ve yüzde 24 seviyesinde sabit tuttuğunu açıklamıştı. Merkez'in kararı sonrasında değerlendirmelerde bulunan ekonomistler, piyasa beklentisi doğrultusunda politika faizinde değişiklik yapılmadığını, bir sonraki toplantıda faiz indirimi yapılma sinyallerinin verildiğini dile getirdi.