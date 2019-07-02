Güneş tutulmasını böyle izlediler! Tam o an!

2019’un merakla beklenen gökyüzü olayı Güneş tutulması, gerçekleşmeye başladı. Yılın ikinci Güneş tutulması için yüz binlerce kişi gözlem yaptı. Tutulma esnasında ortaya çıkan kehribar renk nedeniyle bu tutulmaya, “Kehribar Güneş Tutulması” adı verildi. 2019'un merakla beklenen gökyüzü olayı Güneş tutulması, gerçekleşmeye başladı. YILIN İKİNCİ GÜNEŞ TUTULMASI Güneş tutulması gerçekleşmeye başladı. Tutulma esnasında ortaya çıkan kehribar renk nedeniyle bu tutulmaya, 'Kehribar Güneş Tutulması' adı verildi. Güneş tutulması Güney Amerika'da gözlemlendi. Güneş tutulması, Dünya'nın çevresinde dolanmakta olan Ay'ın Güneş diskinin önüne geçmesi ve gölgesinin Dünya yüzeyinin üzerinden geçmesi sonucu meydana geldi. Bilim insanları tam güneş tutulmasını, 'En gizemli doğa olaylarından biri' olarak tanımlıyor. Tam Güneş tutulması , ülkemizden gözlemlenemeyecek. NASA güneş tutulması süresince canlı yayın yapıyor.
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