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  • 02.07.2019 23:42
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 00:17

Güneş tutulmasını böyle izlediler! Tam o an!

2019’un , gerçekleşmeye başladı. Yılın ikinci Güneş tutulması için yüz binlerce kişi gözlem yaptı. Tutulma esnasında ortaya çıkan kehribar renk nedeniyle bu tutulmaya, “” adı verildi.

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