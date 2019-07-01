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  • 02.07.2019 01:36
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 01:37

Sibsi tedavisinin ardından taburcu edildi

Baci Kaid es-Sibsi'nin tedavi gördüğü hastaneden ayrılarak 'daki konutuna geçtiği belirtildi. Sibsi, 21 Haziran'da da benzer şekilde "rahatsızlığı nedeniyle" hastaneye kaldırılmış, ertesi gün taburcu edilmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı taburcu edildi

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tedavisi tamamlanan ve sağlık durumu düzelen Sibsi, akşam saatlerinde başkent 'taki askeri hastaneden taburcu edildi.

Açıklamada, 'da ikamet ettiği konuta geçtiği bilgisi verilen Sibsi'nin kendisiyle ilgilenen askeri hastane ekibi ile sağlığı konusunda endişe eden herkese içten teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.

'nın oğlu Hafız es-Sibsi de hesabından yaptığı açıklamada, babasının akşam saatlerinde hastaneden ayrıldığını, sağlık durumunun normal olduğunu ve ilerleyen günlerde çalışmalarına döneceğini ifade etti.

1 HAFTA İÇİNDE 2'NCİ KEZ HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Tunus Cumhurbaşkanlığından perşembe günü yapılan açıklamada, 93 yaşındaki Sibsi'nin yaşadığı rahatsızlık sebebiyle acilen askeri hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığı bildirilmişti. Cumhurbaşkanlığı Basın Müsteşarı Firas Kafraş, sosyal medya paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Sibsi'nin durumu kritik. Şifa için dualarınızı bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Sibsi, 21 Haziran'da da benzer şekilde "rahatsızlığı nedeniyle" hastaneye kaldırılmış, ertesi gün taburcu edilmişti.


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