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  • 01.07.2019 16:00
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 16:20

Son dakika haberi: 'de düşen füze için harekete geçti

Başbakan Yardımcısı ve , "Yaşadığımız olaylar ertesinde tedbir mahiyetinde ’den ’dan (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) az sonra dört kişilik bir uzman ekip ülkemize geliyor. Ülkemize gelecek olan ekip Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığımızla birlikte nın olduğu bölgede cihazlar eşliğinde kimyasal ölçüm yapacak. Kamuoyuna bilgi vermeye devam edeceğiz." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve , Lefkoşa yakınlarına düşen S-200 füzesi için 'dan dört kişilik ekibin KKTC'ye geleceğini duyurdu. Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AFAD ekibinin, KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile beraber nın yaşandığı bölgede kimyasal ölçüm yapacağı bilgisini paylaştı.

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