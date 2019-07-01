KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Lefkoşa yakınlarına düşen S-200 füzesi için AFAD'dan dört kişilik ekibin KKTC'ye geleceğini duyurdu. Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AFAD ekibinin, KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile beraber patlamanın yaşandığı bölgede kimyasal ölçüm yapacağı bilgisini paylaştı.