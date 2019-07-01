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  • 01.07.2019 09:36
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 10:08

Son dakika haberi: savaş uçakları 'yi vurdu!

rejiminin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, uçakları hava sahasından başkent 'ın bazı dış mahalleri ile Humus şehrindeki askeri hedefleri bombaladı.

İsrail savaş uçakları Suriye'yi vurdu!

'in savaş uçaklarının 'de rejiminin kontrolündeki bölgelere hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Saldırılarılarda en az 4 sivilin hayatını kaybettiği 21 sivilin yaralandığı kaydedildi. Saldırların hedefindeki 'ın Sahnaya mahallesinde ölen siviller arasında bir bebeğin olduğu, yaralılar arasında da çocukların bulunduğu ileri sürüldü.

İsrail makamları konuya ilişkin yorum yapmadı.

İsrail uçakları 12 Haziran'da ülkenin güneyinde rejime ait bir askeri hedefi bombalamıştı.

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