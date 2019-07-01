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  • 01.07.2019 17:59
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 18:21

Son dakika haberi: 'da göstericiler meclis binasını bastı

Son dakika haberine göre 'un 'den 'e geçmesinin 22'inci yılında gösterileri düzenledi. Protestolar iade yasa tasarısı gösterileriyle birleşti. Göstericiler, Hong Kong'daki parlamento binasına girdi.

Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan göstericiler, bölgenin Çin'e katılışının 22. yıl dönümü törenlerinde protestolarına devam etti.

Binlerce protestocu parlamento binasına doğru yürüdü.

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