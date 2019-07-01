Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.

YARIM SAAT SÜRDÜ

İmparatorluk Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.

EŞİ DE EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

JAPONYA TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI OŞİMA TADAMORİ'Yİ KABUL ETTİ

Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori'yi de kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, Tadamori ile tekrar bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Majesteleri İmparatorun tahta çıkışıyla başlayan Reiwa döneminin Japon halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İşte görüşmeden diğer kareler:











