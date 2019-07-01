Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 01.07.2019 10:32
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 10:56

Son dakika haberi: ’da patladı: 53 yaralı

Son dakika haberine göre ’da ile yapılan saldırıda, 53 kişi yaralandı. Yararlılar arasında çok sayıda kadın ve çocuk olduğu belirtildi.

Kabil şehrinde, yerel saat ile 8.00 sıralarında meydana gelen da, 53 kişi yaralandı. 'nın yaptığı açıklamada, yaralılar arasında çok sayıda kadın ve çocuk olduğu belirtildi. Patlamanın meydana geldiği bölgede silahlı saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı belirtilirken; bölgeye giden yolların trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

ile yapılan saldırıyı henüz üstenen olmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Afganistan’da bombalı araç patladı: 53 yaralı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri