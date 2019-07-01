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  • 01.07.2019 20:41
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 20:41

'da 12 can aldı

'da, geçen hafta başlayan lar sonucu meydana gelen ler nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı , daha önce, İrkutsk bölgesindeki sellerle ilgili Bratsk şehrinde yaptığı acil toplantıda, sel mağdurlarına bulunulması talimatını vermişti.

Sel felaketi! 12 kişi hayatını kaybetti

Başbakan Yardımcısı Vitaly Mutko, Rossiya-24 televizyon kanalına, Rusya'nın İrkutsk bölgesinde yaşanan lerle ilgili açıklamada bulundu. Geçen hafta başlayan sonucu oluşan seller dolayısıyla 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Mutko, 9 kişinin de kaybolduğunu bildirdi.

İrkutsk bölgesindeki seller, 3 binden fazla evin hasar görmesine ve binlerce insanın güvenli bölgelere tahliye edilmesine neden oldu.

Rusya Devlet Başkanı , daha önce, İrkutsk bölgesindeki sellerle ilgili Bratsk şehrinde yaptığı acil toplantıda, sel mağdurlarına bulunulması talimatını vermişti.


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