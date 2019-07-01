Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 02.07.2019 00:54
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 00:54

Polonya'da nde göçük: 3 ölü

Polonya'nın güneyindeki bir nde meydana gelen göçük sonucu 3 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi. , hayatını kaybeden 3 işçinin ailesine özel maaş bağlanmasını kararlaştırdı.

Kömür madeninde göçük: 3 ölü

Polonya Madencilik Grubu (PGG) sözcüsü Tomasz Glogowski, Katoviçe kentindeki Murcki-Staszic nin yaklaşık 720 metre derininde meydana gelen sarsıntının göçüğe neden olduğunu belirtti.

Göçüğün yaşandığı sahada çalışan 9 işçiden 3'nün yaşamını yitirdiğini kaydeden Glogowski, 6 madencinin hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.

, hayatını kaybeden 3 işçinin ailesine özel maaş bağlanmasını kararlaştırdı.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriPolonya'da kömür madeninde göçük: 3 ölü
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri