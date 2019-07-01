Almanya Başbakanı Angela Merkel, son iki haftada iki kez titreme nöbetine girmesi hakkında açıklama yaptı. Japonya'daki G20 zirvesinde konuşan Merkel, vücudunun verdiği tepkinin 'ortaya çıktığı gibi yok olacağına inandığını' söyledi. Bu durumun arkasında ne olduğu ve doktora gidip gitmediği konusundaki soruya yanıtında ise 'haberleştirilecek derece önemli bir ayrıntı olmadığını' söyledi. Önümüzdeki ay 65 yaşına basacak olan Merkel ilk defa 2017'de Meksika'da titrerken görülmüştü. Merkel, son olarak Ukrayna Lideri Zelenski'yi ağırlarken ve Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir toplantı yaparken titremişti.
- Dünya
- 01.07.2019
- Gazete
Merkez hastalığı yüzünden zor anlar yaşıyor
İlk kez 2017 yılında titrediği görülen Merkel, son iki hafta içinde iki kez aynı hastalık yüzünden zor anlar yaşadı. “Bu sorunum yok olacak” açıklamasını yaptı.
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