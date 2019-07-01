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  • 01.07.2019 16:41
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 16:41

Karadeniz'de dev tatbikat! başladı

Karadeniz'de , ABD, Gürcistan ve Moldova'nın katılımıyla yapılan Sea Breeze-2019 tatbikatı başladı. Tatbikata yaklaşık 30 savaş gemisi, 24 uçak ve 3 binden fazla askerin katılması bekleniyor.

Karadeniz'de dev tatbikat! Sea Breeze 2019 başladı

'nın ev sahipliğinde Odessa kentinde "Sea Breeze-2019" askeri tatbikatı başladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Odessa kentinde "Sea Breeze-2019" adlı askeri tatbikatın resmi törenle başladığı belirtildi.

Ukrayna, ABD, Gürcistan ve Moldova'nın katıldığı tatbikat, Ukrayna'nın Odessa, Nikaloyev ve Herson bölgelerinde yapılacak.

Yaklaşık 30 savaş gemisi, 24 uçak ve 3 binden fazla askerin katılması beklenen tatbikatta, Tuna Nehri'nden Karadeniz'e çıkacak sivil gemilerin düşmana karşı korunması öngörülen senaryo uygulanıyor.

Tatbikat, 14 Temmuz'a kadar sürecek.

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