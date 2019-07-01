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  • 01.07.2019 17:19
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 17:19

'de havaalanında büyük panik! Yolcu uçağı 'e yaptı

Havaalanları Kurumu Sözcüsü Lisa Drir, 152 yolcu taşıyan ve uçuş takımlarından birinde hasar bulunan uçağın inişinin "oldukça riskli" olduğunu belirtti.

Havalimanında büyü panik! Yolcu uçağı acil iniş yaptı

'nın Köln kentinden havalanan ve iniş takımlarından birinde hasar bulunan 152 yolculu bir , 'in başkenti 'deki havalimanına yapmaya hazırlanıyor.

İsrail Havaalanları Kurumu Sözcüsü Lisa Drir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yolcu uçağının kısa bir süre içerisinde Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına inişe geçeceğini ancak inişinin "oldukça riskli" olduğunu belirtti.

150'DEN FAZLA YOLCUSU VAR
İsrail basını, 152 yolcusu bulunan uçağın arkasındaki iniş takımlarından birinin tekerinde hasar bulunduğu aktardı.

Öte yandan İsrail polisi yaptığı açıklamada, 100'e yakın ambulansın Ben Gurion'da hazır bulunduğunu kaydetti.

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