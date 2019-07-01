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  • 01.07.2019 17:22
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 17:47

Başkan Erdoğan'a 'da sürpriz hediye!

Başkan , eski milli cu ve 'ın bir dönem 'da futbol oynadığı kulübün yöneticileriyle bir araya geldi. Kulüp yöneticileri, Erdoğan'a forma hediye etti.

Başkan Erdoğan'a Japonya'da sürpriz hediye!

Türkiye , eski milli cu ve 'ın bir dönem 'da futbol oynadığı kulübün yöneticileriyle görüştü.

FORMA HEDİYE ETTİLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetinin kaldığı otele gelen Futbol Kulübünün İkinci Başkanı ve İdari Menajer Daisuke Kitano, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özalan ile bir araya geldi.

Shuzo Nakamura, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kulübün 53 numaralı formasını hediye etti.

ÇOK ANLAMLI VE GURURLU BİR GÜN YAŞIYORUM
Eski milli futbolcu Alpay Özalan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok anlamlı ve gururlu bir gün yaşadığını ifade etti.

Japonya'da futbol oynadığı dönemde şampiyonluklar yaşadığını ve güzel günlerinin geçtiğini belirten Özalan, yöneticilerin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktardı.

Ziyaret sırasında yöneticilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı formayı hediye ettiklerini söyleyen Özalan, "Benim burada başarılı olduğum dönemlerdeki yaşantımızı, takıma olan bağlılığımızı, disiplinimizi, başarı için çok çalıştığımızı çok gururlu bir şekilde anlattılar. Bu da benim için çok mutluluk verici bir olaydı." diye konuştu.

Milli takımın bir oyuncusu olarak Türkiye'yi bu kadar uzak bir yerde iyi temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Özalan, görüşmedeki sohbete ilişkin, "Ben çok hırslı bir oyuncuydum, o hırsı yakalamak için çok çalışmam gerektiğini ve bunu da buradaki gençlere aktardığımı çok gururlu bir şekilde anlattılar. Bunlar benim için çok mutluluk verici şeylerdi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Japonya ziyaretindeki heyette bulunan Özalan, 2005-2008 yılları arasında Japonya'nın Urawa Red Diamonds futbol takımında forma giymişti.

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