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  • 01.07.2019 13:56
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 14:04

'deki ikiz inin ardından kıskançlık krizi çıktı

'de   isimli bir kadın, ikizi Anna'yı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. in arkasındaki gerçekler, Amanda'nın ifadesiyle aydınlandı. Kadının hayatı boyunca kıskandığı ikizinin sevgilisine aşık olduğu ortaya çıktı.

Aşk üçgeninde ikizini öldürdü

'nin eyaletine bağlı Camden kentinde geçen hafta erken saatlerde ikiz kardeşler Anne Marie ve arasında kavga çıktı.

Sokağa taşan kavgada Amanda, ikizi Anna'yı kalbinden bıçakladı. Anna olay yerinde hayatını kaybetti. in arkasındaki gerçekler, Amanda'nın ifadesinde ortaya çıktı.

Polisin 3 defa sorguladığı Amanda, önce olay anını hatırlamadığını söyledi. Amanda daha sonra çelişkili ifadeler verdi. Savcılık, ön araştırmasında tanık ifadelerinden cinayetin kıskançlık nedeniyle işlendiği ihtimaline yoğunlaştı.

İddiaya göre; 1 çocuk annesi Amanda, ikizi Anna'nın 2.5 yıllık sevgilisi Luis Rivera'ya aşıktı. Anna'yı platonik aşkına engel olarak görmeye başlamıştı. Üstelik 3 çocuk annesi Anna, ailenin en sevilen ismiydi. Hem büyüklerine vefası hem de çocuklarına ilgisi ile biliniyordu. Amanda kıskançlık nedeniyle birlikte büyüdüğü ikizini öldürdü.

Önceki gün mahkemeye çıkan Amanda'nın kefalet talebi reddedildi. Amanda, tutuklu yargılanacak.

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