ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore- Kuzey Kore sınırında yer alan "silahsızlandırılmış bölgede" bir araya geldi. İki liderin Panmunjom köyündeki görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşme öncesinde Kuzey Koreli mevkidaşı ile selamlaşan ve Kuzey Kore topraklarına ayak basan ilk ABD Başkanı olan Trump, "Dünya için harika bir gün" sözlerini söyledi. Kim Jongun, Trump'ın iki ülke arasındaki bağları daha da geliştirmek için bu kısa ziyareti yaptığını belirterek, Trump'ın sınır çizgisini geçmesini, "hoş olmayan geçmişi sona erdirecek cesur ve kararlı bir eylem" olarak nitelendirdi. Liderler daha önce Singapur ve Vietnam'da bir araya gelmişti.
SÖZCÜ YARALANDI
Beyaz Saray'ın yeni Sözcüsü Stephanie Grisham, K. Kore'de büyük tehlike atlattı. ABD ve K. Kore liderlerinin görüşmesinde basın mensupları arasında çıkan arbedede arada kalan Grisham, yere düştü. Başını betona çarpmaktan son anda kurtuldu.
SÖZCÜ YARALANDI
Beyaz Saray'ın yeni Sözcüsü Stephanie Grisham, K. Kore'de büyük tehlike atlattı. ABD ve K. Kore liderlerinin görüşmesinde basın mensupları arasında çıkan arbedede arada kalan Grisham, yere düştü. Başını betona çarpmaktan son anda kurtuldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.