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  • 02.07.2019 01:00
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 01:00

ABD Başkanı Trump: Ateşle oynuyor

ABD Başkanı , zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aştığını duyuran 'a, "Ateşle oynuyorlar." diye tepki gösterdi. ile ABD da İran'ın söz konusu kararını ayrı ayrı açıklamalarla kınamıştı.

Gerilim yine tırmandı!

ABD Başkanı Trump, 'da düzenlenen bir imza töreninde 'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aşma kararını değerlendirdi.

Söz konusu kararın kabul edilemez olduğunu ifade eden Trump, İran yönetimini kastederek, "Ateşle oynuyorlar." şeklinde konuştu.

İran yönetimi, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığını duyurmuştu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberinde, Tahran yönetiminin yüzde 3,67 zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığı yer almıştı. Beyaz Saray ile ABD da İran'ın söz konusu kararını ayrı ayrı açıklamalarla kınamıştı.



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