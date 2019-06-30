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  • 30.06.2019 22:50
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 22:52

bu yılın ilk altı 6 ayında şehit etti

güçleri, bu yılın ilk altı ayında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu şehit etti. İsrail güçleri, geçen yıl , ve Gazze Şeridi'nde 57'si çocuk şehit etmişti. Geçen yıl şehit edilen Filistinliler arasında 2018'den bu yana Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "" gösterilerini takip eden 2 gazeteci ve yaralılara yardım için bölgede bulunan 3 sağlık çalışanı da bulunuyordu.

İsrail bu yılın ilk altı 6 ayında 82 Filistinliyi şehit etti

Filistinli Şehit Aileleri Ulusal Topluluğundan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın ocak ayı başından bu yana işgal altındaki 'da 25, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde de 57 Filistinli, güçlerince şehit edildi.

Şehit edilen Filistinlilerden ikisi hamile olmak üzere 9'unun kadın, 17'sinin ise çocuk olduğu belirtildi. Ayrıca, İsrail'in bu yıl şehit edilen Filistinlilerden 12'sinin cenazesini ailelerine teslim etmediği de ifade edildi.

İsrail güçleri, geçen yıl Batı Şeria, ve Gazze Şeridi'nde 57'si çocuk şehit etmişti. Geçen yıl şehit edilen Filistinliler arasında 2018'den bu yana Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "" gösterilerini takip eden 2 gazeteci ve yaralılara yardım için bölgede bulunan 3 sağlık çalışanı da bulunuyordu.

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