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  • 01.07.2019 03:18
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 03:18

'de uçak sı: 10 kişi yaşamını yitirdi

'nin Teksas eyaletinde özel bir uçak kalkış esnasında yönünü kaybederek hangara çarptı. da uçakta bulunan 10 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'de uçak kazası!

'nin Teksas eyaletinde meydana gelen uçak sında 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (tarafından yapılan yazılı açıklamada, kazanın Addison bölgesindeki bir havalimanında yerel saatle sabah 9 sularında meydana geldiği kaydedildi.

Kalkış esnasında yönünü kaybederek hangara çarptığı bildirilen özel uçağın alev aldığı ve içinde bulunan 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

FAA, kazanın sebebine ilişkin açıklama yapmazken, ölenlerin kimliklerinin de soruşturma gerekçesiyle hemen açıklanmayacağı ifade edildi.

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