Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 29.06.2019 17:56
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 17:56

'da duvar çöktü: 16 ölü

'ın güneyindeki Maharaştra eyaletinde bir sitenin otoparkını çevreleyen duvarın yağışın etkisiyle çökmesi sonucu 16 kişi öldü. Çalışmalar sırasında 3 kişinin enkaz altından kurtarıldığı belirtildi.

Hindistan'da duvar çöktü: 16 ölü

'ın güneyindeki Maharaştra eyaletinde bir sitenin otoparkını çevreleyen duvarın yağışın etkisiyle çökmesi sonucu 16 kişi öldü.

Pune kentinde çok katlı bir sitenin otoparkını çevreleyen 4 buçuk metre yüksekliğindeki duvar, aşırı yağışın etkisiyle göçmen işçilerin ve ailelerinin kaldığı barakaların üstüne çöktü.

Olayda 16 kişi hayatını kaybetti.

Göçmen işçi ve ailelerinin olaya uykuda yakalandığı, enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmasının 9 saat sürdüğü kaydedildi.

Çalışmalar sırasında 3 kişinin enkaz altından kurtarıldığı belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriHindistan'da duvar çöktü: 16 ölü
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri