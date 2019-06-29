Hindistan'da duvar çöktü: 16 ölü

Hindistan'ın güneyindeki Maharaştra eyaletinde bir sitenin otoparkını çevreleyen duvarın yağışın etkisiyle çökmesi sonucu 16 kişi öldü.

Pune kentinde çok katlı bir sitenin otoparkını çevreleyen 4 buçuk metre yüksekliğindeki duvar, aşırı yağışın etkisiyle göçmen işçilerin ve ailelerinin kaldığı barakaların üstüne çöktü.

Olayda 16 kişi hayatını kaybetti.

Göçmen işçi ve ailelerinin olaya uykuda yakalandığı, enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmasının 9 saat sürdüğü kaydedildi.

Çalışmalar sırasında 3 kişinin enkaz altından kurtarıldığı belirtildi.