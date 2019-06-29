Rusya lideri Vladimir Putin,Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin tamamlanması ardından bir basın toplantısı düzenledi.

"TÜRKLERLE HER GÜN İLETİŞİM KURUYORUZ"

Toplantıda, Suriye'de Türkiye ile yapılan işbirliğine ilişkin bir soru karşısında Rusya lideri şunları söyledi: ''Türklerle her gün iletişim kuracak biçimde çalışıyoruz, bu bakımdan onlarla Amerikalılarla olduğundan çok daha yoğun iletişim içerisindeyiz. Suriye'de olan tüm olayları biliyoruz ve bunların kökenini birlikte bulmaya çalışıyoruz.''

''DURUM KONTROL ALTINDA"

Ayrıca Rusya lideri, Suriye'deki durumu Osaka'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü, ancak görüşmenin içeriğiyle ilintili detayları basın toplantısında konuşmayı gerekli bulmadığını belirtti ve ekledi: ''Durum kontrol altında.''