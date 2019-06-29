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  • 29.06.2019 16:12
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 16:55

zirvesi sonrası Putin’den dikkat çeken açıklama: Türklerle her gün iletişim kuruyoruz

’daki zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen lideri , ’de olanlarla ilgili ’yle günlük iletişim kurduklarını ve Suriye'de cereyan eden olayların kökenini ile beraber bulmaya çalıştıklarını söyledi.

lideri ,'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin tamamlanması ardından bir basın toplantısı düzenledi.

"TÜRKLERLE HER GÜN İLETİŞİM KURUYORUZ"
Toplantıda, 'de ile yapılan işbirliğine ilişkin bir soru karşısında Rusya lideri şunları söyledi: ''Türklerle her gün iletişim kuracak biçimde çalışıyoruz, bu bakımdan onlarla Amerikalılarla olduğundan çok daha yoğun iletişim içerisindeyiz. Suriye'de olan tüm olayları biliyoruz ve bunların kökenini birlikte bulmaya çalışıyoruz.''

''DURUM KONTROL ALTINDA"
Ayrıca Rusya lideri, Suriye'deki durumu Osaka'da Türkiye Cumhurbaşkanı 'la görüştüğünü, ancak görüşmenin içeriğiyle ilintili detayları basın toplantısında konuşmayı gerekli bulmadığını belirtti ve ekledi: ''Durum kontrol altında.''

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