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  • 29.06.2019 15:44
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 15:57

′da terör tehdidi! 200 ceset torbası siparişi vermişler

’da aşırı sağ terör tehlikesi ciddi boyutlara ulaştı. ‘Redaktionsnetzwerks Deutschland’ ağının Alman istihbaratına dayanarak verdiği habere göre çok sayıda politikacı ve karşı görüşteki insanlara terör saldırısı planlayan ‘Nordkreuz’ () adlı bir örgüt ortaya çıkarıldı. Örgüt elemanlarının büyük çoğunluğu ise polis ve ordu mensubu.

Almanya′da aşırı sağcı terör tehdidi!

İçlerinde aktif özel timcilerin de olduğu örgüt, Asayiş Şubesi stoklarından 10 bin mermi ve makineli silah ayırmış. Örgüt saldırılarda öldürecekleri kişiler için de 200 ceset torbası ve kireç siparişi vermiş. '' adlı örgüt hakkında 2017 ağustos ayından beri terör saldırısı planı şüphesiyle soruşturma yürütüyor.

25 BİN KİŞİLİK ÖLÜM LİSTESİ BULUNDU
terör örgütü, 'nın Mecklenburg Vorpommern ve Brandenburg eyaletlerinde kurulmuş. Örgütün saldırı planı istihbaratın verdiği bilgiye göre çok ileri aşamada. Örgütün elinde saldırı yapacakları 25 bin kişilik bir liste bulundu. Listede SPD, Yeşiller, ve Hıristiyan Demokrat Birlik politikacılarının adı bulunuyor. Federal Savcılık, örgüt üyelerini çok yakın takibe alabilmek için Meclis'teki yetkili komisyondan izin istedi. İzin başvurusunda örgüt mensuplarının listesi verildi.

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